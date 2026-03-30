La FIA riconferma la revisione delle regole di gestione energetica in Formula 1 dopo l'incidente di Oliver Bearman

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Il Gran Premio del Giappone ha avuto un grave incidente quando Oliver Bearman ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro le barriere. Per fortuna non è rimasto ferito, ma l'incidente ha lasciato seri dubbi sulle regole attuali della Formula 1: le differenze di velocità durante la ricarica della batteria e l'uso di energia elettrica, che hanno portato a più sorpassi in gara, ma hanno preoccupato i piloti perché può causare incidenti.

Carlos Sainz, ad esempio, ha detto che hanno avvertito FIA e F1 che questi incidenti potrebbero accadere, e infatti Sainz è stato uno dei piloti più schietti all'inizio della stagione sui potenziali pericoli di questo nuovo tipo di guida focalizzato sulla gestione energetica.

Poche ore dopo il Gran Premio del Giappone di domenica, la FIA ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ricordato che la sicurezza è la loro priorità e che terranno riunioni ad aprile per esaminare la situazione attuale e valutare possibili aggiustamenti alla gestione energetica, ma ha affermato che le speculazioni sulla natura dei potenziali cambiamenti sono "premature".

"Dalla loro introduzione, il regolamento 2026 è stato oggetto di discussioni continue tra FIA, team, produttori di unità di potenza, piloti e FOM. Per progettazione, queste normative includono una serie di parametri regolabili, in particolare in relazione alla gestione energetica, che consentono l'ottimizzazione basata su dati reali.

È stata la posizione coerente di tutti gli stakeholder che una revisione strutturata si svolgerebbe dopo la fase iniziale della stagione, per consentire la raccolta e l'analisi di dati sufficienti. Per questo motivo sono programmate numerose riunioni ad aprile per valutare il funzionamento dei nuovi regolamenti e determinare se siano necessarie delle migliorare.

Eventuali aggiustamenti, in particolare quelli legati alla gestione dell'energia, richiedono una simulazione attenta e un'analisi dettagliata. La FIA continuerà a lavorare in stretta e costruttiva collaborazione con tutti gli stakeholder per garantire il miglior risultato possibile per lo sport e la sicurezza rimarrà sempre un elemento centrale della missione della FIA. A questo punto, qualsiasi speculazione sulla natura dei potenziali cambiamenti sarebbe prematura. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a tempo debito."



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