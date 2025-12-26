La FIA si schiera con Mercedes e Red Bull su una controversa scappatoia nelle regole della Formula 1

HQ

Le complicate nuove normative di Formula 1 per il 2026, descritte come il cambiamento più grande nella storia dello sport, stanno già causando controversie, poiché Mercedes e Red Bull Powertrain avrebbero trovato una scappatoia per aggirare una delle nuove limitazioni che darebbero loro un vantaggio che altri team considerano ingiusto.

La scappatoia riguarda il rapporto di compressione del cilindro del motore, che secondo le nuove normative deve essere ridotto da 18:1 a 16:1. Con una razione più piccola, i motori possono estrarre meno cavalli dalla stessa quantità di carburante. Tuttavia, Mercedes e Red Bull avrebbero trovato un modo per aumentare il rapporto di compressione quando i motori sono accesi durante le gare, utilizzando altre opzioni, perché il regolamento non prevede esplicitamente che il rapporto debba essere mantenuto in ogni momento, solo durante il riposo, a temperature normali.

Questo ha portato a uno scontro tra i team, e la FIA si è schierata con Mercedes e Red Bull, approvando la loro soluzione secondo Motorsport Italy, creando così una nuova regola "non ufficiale" che tutti gli ingegneri del team dovranno seguire se vogliono rimanere competitivi. Red Bull Powertrains fornisce motori al team Red Bull e alle Racing Bull, mentre Merces fornisce motori a quattro squadre: Mercedes, McLaren, Alpine e Williams.

Tuttavia, mancano ancora mesi all'inizio ufficiale della stagione 2026 in Australia l'8 marzo, quindi altre squadre potrebbero aumentare le proteste prima di allora...