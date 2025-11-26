La fiaccola per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata accesa

HQ

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici Invernali è iniziato. Oggi, mercoledì 26 novembre, la torcia olimpica è stata accesa in Grecia, nell'Antica Olimpia, in una cerimonia che ha dovuto essere modificata a causa del meteo. A causa delle previsioni di pioggia, gli organizzatori hanno deciso di accendere la fiamma durante una prova lunedì (che è il video condiviso oggi), "assicurandosi che la purezza del metodo tradizionale fosse preservata", come riporta Olympics.com.

Successivamente è stato utilizzato per accendere la torcia olimpica ufficiale mercoledì, all'interno del museo archeologico di Olympia. La fiaccola è stata portata per la prima volta dalla medaglia di bronzo olimpica di Parigi 2024 nel canottaggio Petros Gkaidatzis, e poi affiancata dalla due volte campionessa olimpica di sci di fondo, l'italiana Stefania Belmondo.

La torcia sarà in tournée in Grecia fino al 4 dicembre, quando sarà consegnata agli organizzatori dei Giochi e trasportata in Italia. Attraverserà 60 città italiane e 300 paesi con un totale di 10.001 portatorezzi, prima di raggiungere Cortina D'Ampezzo il 26 gennaio, per celebrare esattamente i 70 anni dalle Olimpiadi invernali del 1956.

Dopo aver visitato la maggior parte dei principali luoghi italiani come il Colosseo o il Grande Canale di Venezia, entrerà finalmente nello Stadio San Siro di Milano il 6 febbraio, giorno in cui iniziano i Giochi Olimpici Invernali.

"In un mondo diviso in cui viviamo oggi, i Giochi occupano un posto davvero simbolico. Ed è nostro dovere, nostra responsabilità, assicurarci che gli atleti di tutto il mondo possano riunirsi pacificamente e che possano ispirare i sogni e le speranze di chi sta guardando in tutto il mondo", ha dichiarato la presidente del CIO Kirsty Coventry.

I Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina si terranno dal 6 al 22 febbraio, con oltre 3.500 atleti provenienti da 93 paesi previsti in 195 gare con medaglie, in 16 discipline, come sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinato nordico, sci libero, sci di fondo, alpinismo sciistico, snowboard, slittino, pattinaggio artistico e curling. Sei entusiasta per i Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno?