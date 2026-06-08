La FIBA riconferma la data di ottobre 2027 per NBA Europe

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NBA e FIBA stanno ancora lavorando per avviare la NBA Europe nell'ottobre 2027, secondo il Segretario Generale della FIBA Andreas Zagklis, invitato da EFE durante una tavola rotonda durante le NBA Finals. "Il meccanismo è chiaro; stiamo lavorando per ottobre 2027", ha detto Zagkles, spiegando che la competizione permetterà la qualificazione tramite la Basketball Champions League (con tre squadre che si qualificano in questo modo) e "uno o più tornei di qualificazione tra le squadre più in classifica dei campionati nazionali", basandosi su una classifica dei campionati nazionali in base alla loro partecipazione in Europa.

"Vogliamo che i migliori club siano grandi sia nello sport che negli affari, e prestiamo attenzione anche all'aspetto sportivo e alla visione degli altri club europei. Il percorso verso l'élite deve essere visibile, raggiungibile e sostenibile", ha detto Zagkles.

Il Segretario Generale della FIBA ha anche parlato del potenziale ruolo futuro di Pau Gasol nel progetto NBA Europe, che è "uno dei giocatori ritirati più impegnati": è stato riportato che avrebbe avuto un "ruolo importante" nel progetto, ma è stato successivamente scelto presidente della Commissione degli Atleti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). "È qualcosa che dipende da lui. È vicino, vedremo al momento giusto se e come parteciperà".

NBA Europe sarà davvero pronto per ottobre 2027?

Nonostante le intenzioni della NBA, alcuni recenti rapporti hanno detto che la lega difficilmente sarà pronta tra poco più di un anno, dato che c'è molto lavoro da fare: creare nuove squadre da zero in città come Londra, Parigi o Manchester, con poca tradizione nel basket, e convincere alcune delle grandi squadre europee come Barcellona, Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiacos o Bayern Monaco, che partecipano all'EuroLeague, una competizione privata indipendente dalla FIBA. Tra le squadre di EuroLeague, solo il Real Madrid sembra preferire il progetto NBA...