La fiducia nelle fonti di notizie tradizionali ha raggiunto i minimi storici, secondo una nuova ricerca

HQ

La fiducia nelle notizie è scesa a un nuovo minimo in tutto il mondo, poiché piattaforme di terze parti come i social media e i video stanno prendendo il controllo. Le notizie tradizionali sono ancora utilizzate, specialmente nel Regno Unito, ma la fiducia pubblica mondiale nelle notizie è al 37%, in calo di tre punti rispetto all'anno scorso.

La ricerca proviene dal Reuters Institute, che indica che " un mix di ansia, disimpegno e cinismo da parte del pubblico" è la ragione principale di questa crescente mancanza di fiducia.

Il rapporto non è solo pessimista per le notizie, poiché gli intervistati sono diventati sempre più aperti a nuove fonti e formati, dimostrando che c'è un interesse pubblico per le notizie, solo una sfiducia verso fonti più tradizionali. Solo il 10% degli intervistati ha dichiarato che le proprie esigenze di notizie sono state soddisfatte da creatori e influencer, tuttavia altri si sono rivolti sempre più spesso all'IA per le loro risposte. La fiducia nei chatbot AI si attesta intorno al 20%.

"La popolarità dei creatori e dei video online non è la prova che le persone non vogliano più notizie, ma suggeriscono che vogliono che le notizie risultino più accessibili, più comprensibili e più rilevanti per la loro vita", ha detto il rapporto.

Dove ricevi le tue notizie?