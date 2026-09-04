La FIFA accusa la UEFA di una "campagna diffamatoria" contro Infantino riguardo al piano FIFA Forward Enterprise

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La UEFA non ha lasciato andare la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino dopo il fallito tentativo di privatizzare parte della Coppa del Mondo, e l'ultima volta che abbiamo sentito, l'organismo europeo di governo del calcio stava valutando procedimenti penali contro Infantino e altri funzionari FIFA. Per cominciare, la UEFA ha richiesto il permesso al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York di ottenere testimonianze e documenti da enti con sede negli Stati Uniti da utilizzare in potenziali procedimenti penali in Svizzera.

E in un atto depositato dalla FIFA, l'organo di governo mondiale del calcio ha accusato la UEFA di una "campagna diffamatoria" contro Infantino e l'organizzazione. "Sebbene queste richieste siano presentate come atti legali con didascalie e numeri di ordine, sono poco più che comunicati stampa a ulteriore sostegno alla campagna diffamatoria dell'UEFA contro la FIFA e la sua leadership", ha dichiarato la FIFA nel documento, come riportato da Reuters.

La FIFA sta cercando di impedire alla UEFA di portare questa questione, iniziata con una serie di dichiarazioni e un tentativo (ora abbandonato) di boicottare le competizioni FIFA, al sistema legale, sostenendo che l'UEFA "si rifiutasse di partecipare a un processo democratico" (riferendosi al voto per approvare il piano di privatizzazione, chiamato FIFA Forward Enterprise) e avviò una "campagna diffamatoria durata settimane contro la FIFA e la sua leadership".