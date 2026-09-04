La FIFA accusa la UEFA di una "campagna diffamatoria" contro Infantino riguardo al piano FIFA Forward Enterprise
L'UEFA sta valutando azioni penali contro la FIFA per il fallito piano della FIFA Forward Enterprise di privatizzare parte della Coppa del Mondo.
La UEFA non ha lasciato andare la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino dopo il fallito tentativo di privatizzare parte della Coppa del Mondo, e l'ultima volta che abbiamo sentito, l'organismo europeo di governo del calcio stava valutando procedimenti penali contro Infantino e altri funzionari FIFA. Per cominciare, la UEFA ha richiesto il permesso al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York di ottenere testimonianze e documenti da enti con sede negli Stati Uniti da utilizzare in potenziali procedimenti penali in Svizzera.
E in un atto depositato dalla FIFA, l'organo di governo mondiale del calcio ha accusato la UEFA di una "campagna diffamatoria" contro Infantino e l'organizzazione. "Sebbene queste richieste siano presentate come atti legali con didascalie e numeri di ordine, sono poco più che comunicati stampa a ulteriore sostegno alla campagna diffamatoria dell'UEFA contro la FIFA e la sua leadership", ha dichiarato la FIFA nel documento, come riportato da Reuters.
La FIFA sta cercando di impedire alla UEFA di portare questa questione, iniziata con una serie di dichiarazioni e un tentativo (ora abbandonato) di boicottare le competizioni FIFA, al sistema legale, sostenendo che l'UEFA "si rifiutasse di partecipare a un processo democratico" (riferendosi al voto per approvare il piano di privatizzazione, chiamato FIFA Forward Enterprise) e avviò una "campagna diffamatoria durata settimane contro la FIFA e la sua leadership".