La FIFA annuncia il nuovo "Premio FIFA per la Pace" che verrà assegnato il giorno del sorteggio della Coppa del Mondo

La FIFA ha annunciato la creazione di un nuovo premio annuale, chiamato "Premio FIFA per la Pace", che "premierà le persone che hanno intrapreso azioni eccezionali e straordinarie per la pace", ha rivelato questa settimana il presidente della FIFA Gianni Infantino. Sarà assegnato durante il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, che si terrà a Washington DC il 5 dicembre.

"In un mondo sempre più instabile e diviso, è fondamentale riconoscere l'eccezionale contributo di coloro che lavorano duramente per porre fine ai conflitti e unire le persone in uno spirito di pace", ha detto Infantino. "Il calcio è sinonimo di pace e, a nome dell'intera comunità calcistica globale, ilFIFA Peace Prize - Football Unites the World riconoscerà gli enormi sforzi di quegli individui che uniscono le persone, portando speranza alle generazioni future".

Non è stato annunciato chi riceverà questo premio, che arriva in modo evidente dopo che Donald Trump non è riuscito a vincere il Premio Nobel per la pace, assegnato la stessa settimana del vertice per la pace di Gaza del 2025, dove è stato firmato il fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Insieme a molti leader mondiali, Trump ha invitato Infantino, con il quale sembra condividere uno stretto rapporto da quando ha annunciato la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada e la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti la scorsa estate.

L'allineamento e i legami della FIFA con Donald Trump si sono estesi il mese scorso quando la figlia di Donald, Ivanka Trump, è stata nominata nel consiglio di amministrazione di un progetto educativo da 100 milioni di dollari, come riportato da The Guardian. È stato in parte finanziato dalla vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, che è stata più costosa che mai, causando l'opposizione del sindaco di New York Zhoran Mamdani, recentemente eletto.