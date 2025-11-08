Gamereactor

La FIFA annuncia il nuovo "Premio FIFA per la Pace" che verrà assegnato il giorno del sorteggio della Coppa del Mondo

Si chiamerà Premio per la Pace FIFA - Il calcio unisce il mondo.

La FIFA ha annunciato la creazione di un nuovo premio annuale, chiamato "Premio FIFA per la Pace", che "premierà le persone che hanno intrapreso azioni eccezionali e straordinarie per la pace", ha rivelato questa settimana il presidente della FIFA Gianni Infantino. Sarà assegnato durante il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, che si terrà a Washington DC il 5 dicembre.

"In un mondo sempre più instabile e diviso, è fondamentale riconoscere l'eccezionale contributo di coloro che lavorano duramente per porre fine ai conflitti e unire le persone in uno spirito di pace", ha detto Infantino. "Il calcio è sinonimo di pace e, a nome dell'intera comunità calcistica globale, ilFIFA Peace Prize - Football Unites the World riconoscerà gli enormi sforzi di quegli individui che uniscono le persone, portando speranza alle generazioni future".

Non è stato annunciato chi riceverà questo premio, che arriva in modo evidente dopo che Donald Trump non è riuscito a vincere il Premio Nobel per la pace, assegnato la stessa settimana del vertice per la pace di Gaza del 2025, dove è stato firmato il fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Insieme a molti leader mondiali, Trump ha invitato Infantino, con il quale sembra condividere uno stretto rapporto da quando ha annunciato la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada e la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti la scorsa estate.

L'allineamento e i legami della FIFA con Donald Trump si sono estesi il mese scorso quando la figlia di Donald, Ivanka Trump, è stata nominata nel consiglio di amministrazione di un progetto educativo da 100 milioni di dollari, come riportato da The Guardian. È stato in parte finanziato dalla vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, che è stata più costosa che mai, causando l'opposizione del sindaco di New York Zhoran Mamdani, recentemente eletto.

