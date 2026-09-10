La FIFA annuncia una nuova competizione per i paesi del Sud-est asiatico, la FIFA ASEAN Cup

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Sta arrivando una grande pausa internazionale, e la FIFA ha annunciato una nuova competizione simile alla UEFA Nations League (ma molto più breve), per le squadre del Sud-est asiatico, chiamata FIFA ASEAN Cup. La prima edizione si terrà tra il 24 settembre e il 5 ottobre a Bandung e Jakarta, Indonesia, e Hong Kong, Cina, con 14 squadre.

Gli 11 membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e tre ospiti saranno divisi in due divisioni, ciascuna suddivisa in due gruppi, con un formato a girone all'italiana e finali tra i vincitori di ogni sezione.

Gianni Infantino, ancora Presidente FIFA, ha dichiarato che la FIFA ASEAN Cup "è stata lanciata per offrire alle nazionali opportunità competitive significative all'interno del calendario delle partite internazionali maschili, dando ai giocatori la possibilità di rappresentare i loro paesi in rivalità regionali ad alta intensità. "

Queste squadre sono Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam e due ospiti Bangladesh e Pakistan (Divisione 1) e Hong Kong Cina, Brunei Darussalam, Cambogia, Laos, Myanmar e Timor Est nella seconda divisione.