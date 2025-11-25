La FIFA annuncia vincoli nella Coppa del Mondo per garantire un equilibrio competitivo tra Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra

HQ

La data del sorteggio finale per la Coppa del Mondo 2026 si avvicina: il 5 dicembre 2025 conosceremo la composizione dei 12 giri della competizione, la più grande Coppa del Mondo nella storia con 48 squadre invece delle solite 32.

Non tutte le squadre si sono qualificate (quattro paesi europei e altri due provenienti da altri continenti si qualificheranno a marzo, dopo i play-off), ma i quattro piochi sono stati completati, con i tre paesi ospitanti in cima al Pot 1 (Canada, Messico, USA) e gli altri, classificati secondo la loro classifica FIFA: Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile...

La FIFA ha pubblicato oggi un documento che dettaglia la procedura di sorteggio, con alcune restrizioni stabilite per garantire l'equilibrio competitivo che riguardano le quattro nazioni più ben classificate: Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra.

In sorte, Spagna e Argentina saranno sempre posizionate su lati opposti della classifica, il che significa che si affronterebbero solo in una possibile finale. Stessa cosa per Francia e Inghilterra: si sarebbero incontrate solo in finale, e solo in semifinale Spagna o Argentina.

Sono stati imposti altri vincoli affinché il sorteggio, pur essendo casuale, abbia comunque un certo ordine, utilizzando una combinazione piuttosto complessa di piatti e colori che garantirà che nessun gruppo abbia più di una squadra della stessa confederazione sorteggiata, tranne UEFA (che ha 16 squadre in competizione), ma non può comunque avere più di due squadre UEFA nel girone.

La FIFA ha anche confermato che il calendario completo delle partite sarà annunciato il giorno successivo, il 6 dicembre. Sei entusiasta di conoscere i rivali del tuo paese ai Mondiali la prossima estate?