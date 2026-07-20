La FIFA avrebbe avviato un'indagine sul comportamento dell'Argentina al termine della finale della Coppa del Mondo

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La FIFA indagherà sul comportamento di alcuni giocatori argentini durante la finale dei Mondiali contro la Spagna, secondo Sky Sports, con un potenziale effetto di misure disciplinari.

Indageranno su tre episodi di condotta violenta in particolare: quando Leandro Paredes aggredì Eric García e Gavi, gettandoli a terra (il che portò a un cartellino rosso contro i Paredes dopo la fine della partita), quando Nahuel Molina colpì Rodri all'inizio dei festeggiamenti, e anche il possibile coinvolgimento dell'assistente allenatore Roberto Ayala negli altercoli, sembrava aver tirato un pugno a Dani Olmo.

Secondo Marca, la FIFA potrebbe anche indagare se l'Argentina nel suo complesso abbia adottato comportamenti antisportivi quando ha voltato le spalle ai giocatori spagnoli quando hanno sollevato il trofeo, cosa che non viola nessuna regola ma che è stata altamente controversa e considerata irrispettosa.

Nel complesso, il comportamento dell'Argentina dopo la partita è stato criticato da molti, anche se non tutti i giocatori hanno partecipato a quegli alterchi, con Messi in particolare che ha salutato con calma la maggior parte dei giocatori spagnoli prima di sedersi in campo a piangere.