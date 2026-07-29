La FIFA avvia un procedimento disciplinare contro la Federazione Calcistica Argentina, alcuni giocatori argentini e un giocatore spagnolo

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Oltre una settimana dopo la fine dei Mondiali, il Comitato Disciplinare FIFA ha aperto un procedimento contro la Federazione Calcistica Argentina (AFA) a causa degli incidenti avvenuti nella finale contro la Spagna al MetLife Stadium nel New Jersey. In particolare, agli attacchi dei giocatori Nahuel Molina, Thiago Almada e Leandro Paredes, e dell'assistente allenatore Roberto Ayala. Anche il giocatore spagnolo Gavi è stato sotto indagine per comportamento antisportivo, come riportato dall'EFE.

Molina è sotto indagine per due capi d'accusa di aggressione, uno compiuto e uno tentato, e un altro per condotta antisportiva. Paredes è indagato per tre capi d'accusa di aggressione, Almada per comportamento antisportivo e Ayala per aggressione. Nel caso di Spagna, Gavi è anche sotto indagine per comportamento antisportivo.

Infine, l'AFA nel suo complesso è oggetto di indagini per violazioni dell'articolo 13, o per "uso di un evento sportivo per svolgere dimostrazioni di natura diversa dallo sportivo", riferendosi allo striscione "le Falkland sono argentine" esposto dai giocatori dopo la vittoria in semifinale contro l'Inghilterra.

L'associazione argentina è inoltre oggetto di indagini su comportamenti inappropriati, discriminazione e aggressioni razziste, ordine e sicurezza delle partite, in particolare "cori e gesti discriminatori, ritardi nell'inizio delle partite, mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e partita, esposizione di messaggi inappropriati da parte della squadra e degli spettatori, e lancio di oggetti da parte degli spettatori in diverse partite della nazionale argentina".