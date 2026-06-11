La FIFA chiede ad Haiti di cambiare la divisa della Coppa del Mondo a causa delle connotazioni politiche

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La FIFA ha costretto la nazionale haitiana a cambiare le maglie dei propri giocatori solo pochi giorni prima dell'inizio della competizione (che in realtà inizia oggi giovedì, con Haiti che giocherà la sua prima partita della fase a gironi domenica, contro la Scozia). Il motivo è che, sopra l'anca destra, presentava sagome che raffiguravano la Battaglia di Vertières, nel 1803, una guerra tra il dominio coloniale francese a Saint-Domingue e la Francia che terminò con l'indipendenza di Haiti. In particolare, il momento in cui i rivoluzionari strapparono la fascia bianca della bandiera francese per creare la nuova bandiera di Haiti, un momento celebrato ogni 18 maggio come la Giornata della Bandiera di Haiti.

Saeta, il produttore delle maglie, ha confermato in un comunicato che la FIFA ha stabilito che "alcuni elementi visivi potrebbero essere interpretati diversamente secondo le sue normative sull'equipaggiamento e ha infine richiesto modifiche al design", e che sta collaborando con la Federazione Calcistica Haitiana per realizzare nuove maglie in tempo per il loro debutto ai Mondiali.

Immagini e riferimenti alla vecchia maglia sono scomparsi da tutti i siti web e negozi online della FIFA. Saeta ha detto di essere orgogliosi di aver contribuito a un "momento storico per il calcio haitiano" (solo la seconda volta che il paese si qualifica per una Coppa del Mondo dopo il 1976) e ha anche affermato che il loro progetto originale "era inteso come un tributo agli uomini e alle donne che contribuiscono ogni giorno al futuro di Haiti e non era inteso come una dichiarazione politica."