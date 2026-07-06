La FIFA concede al Belgio il diritto di fare ricorso sulla decisione Balogun, ma non c'è tempo per annullare la decisione

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La FIFA ha concesso al Belgio il diritto di fare ricorso contro la decisione di permettere a Folarin Balogun, attaccante statunitense, di giocare negli ottavi di finale dei prossimi Mondiali contro il Belgio (lunedì, martedì alle 2:00 CEST, 1:00 BST ora europea); tuttavia, è improbabile che venga emessa una sentenza prima del calcio d'inizio, quindi la decisione di eliminare Balogun non sarà annullata, il che finirà per danneggiare il Belgio. Tale appello dovrà essere presentato prima delle 5:00 PT (14:00 CEST, 13:00 BST), esattamente 12 ore prima dell'inizio della partita a Seattle.

L'Athletic ha confermato che la Royal Belgian Football Association (RBFA) ha formalmente scritto alla FIFA per fare ricorso, che è stato accolto, con i belgi che hanno dichiarato di stare valutando tutte le opzioni possibili.

È stato riportato che la FIFA abbia deciso di permettere a Balogun di giocare dopo aver subito pressioni dalla Casa Bianca, persino dallo stesso Donald Trump.

La UEFA ha appena inviato una dichiarazione, affermando che la decisione ha superato una linea rossa, perché ciò che il giocatore statunitense ha ricevuto è stata una sospensione automatica di una partita per aver ricevuto un cartellino rosso, una sanzione comune che non è soggetta a interpretazioni. Nella loro dichiarazione, la RBFA ha affermato che la FIFA stava violando i propri articoli che dichiaravano chiaramente che le decisioni sul cartellino rosso sono definitive e che le sospensioni non sono soggette a ricorso o interpretazione.