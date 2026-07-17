La FIFA creerà 2.026 anelli di campionato, consegnati ai vincitori della Coppa del Mondo e venduti ai tifosi

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La FIFA sta portando un'altra tradizione nordamericana alla Coppa del Mondo. Dallo spettacolo dell'intervallo che potrebbe durare 30 minuti, agli anelli di campionato che i 30 giocatori di ogni squadra riceveranno se vinceranno la Coppa del Mondo, "portando una delle tradizioni sportive americane più riconoscibili nel calcio globale", ha detto la FIFA.

È la prima volta che la competizione di football introduce gli anelli di campionato, nello stile NBA, NHL o NFL, e non è chiaro se diventerà una tradizione per il resto dei Mondiali, o se questa volta sarà fatto solo per i Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Quello che sappiamo è che saranno realizzati solo 2.206 anelli: 30 saranno dati ai giocatori della squadra vincitrice e gli altri del 1996 saranno venduti ai tifosi. Il prezzo non è noto, AS stima che se sono tra 14 e 18 carati, e a seconda della quantità di pietre preziose, potrebbero essere valutate intorno a 130.000 €, simili agli anelli campioni NBA.

Da un lato dell'anello sarà presente il logo della Coppa del Mondo FIFA, mentre dall'altro sarà personalizzato per riflettere l'identità della squadra vincente. Ogni anello sarà numerato individualmente, personalizzato e consegnato con un proprio certificato di autenticità.