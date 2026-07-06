La FIFA ha "superato una linea rossa", afferma l'UEFA: "Senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile"

HQ

La UEFA non è rimasta in silenzio di fronte alla controversia su Folarin Balogun, l'attaccante statunitense scagionato dalla FIFA nonostante fosse stato costretto a scontare una (abbastanza comune) sospensione di una partita per aver ricevuto un cartellino rosso nella partita precedente. Secondo quanto riportato, la FIFA ha subito pressioni dalla Casa Bianca, con alcuni che hanno detto che sia stato lo stesso Trump al telefono con il presidente della FIFA Gianni Infantino, per revocare la sanzione sul loro giocatore di punta (il che darà loro migliori opzioni per qualificarsi alla fase successiva).

La decisione è stata ampiamente criticata da tutto il mondo, in particolare dal Belgio, le principali vittime della decisione mentre giocano contro gli Stati Uniti, e ora la UEFA ha pubblicato una dichiarazione molto dura rivolta alla FIFA, affermando che la decisione ha "superato una linea rossa", anche se non la menzionano direttamente.

La UEFA spiega che, sebbene alcune regole siano soggette a interpretazioni, la sanzione di Balogun non ne era una, ma si tratta di una sospensione automatica a seguito di un cartellino rosso, che non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organismo competente (la FIFA ha detto che è stata una commissione indipendente a prendere la decisione e ha negato di aver ricevuto pressioni dalla Casa Bianca).

"È un principio incorporato nei regolamenti, che non può essere fatto con eccezioni, figuriamoci nel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro sospensione".

La UEFA ha dichiarato che questa decisione significa che la certezza delle regole non è più garantita, che l'integrità e la credibilità della competizione sono compromesse, oltre a creare un precedente.

"Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bello ed è considerato affidabile perché viene praticato ovunque con le stesse leggi. Un torneo non è mai un torneo puramente autonomo e, se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di avere conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso. Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile."