La FIFA lancia nuovi biglietti da 60 dollari per la Coppa del Mondo 2026, ma la misura è ancora assente

La FIFA ha risposto alle lamentele sui prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA, provenienti non solo dai tifosi, ma anche dalle associazioni di tifosi, che hanno esortato la FIFA a prendere misure poiché stavano "tradendo la tradizione della Coppa del Mondo" e lasciando i tifosi fuori dalla competizione, che non sarebbero stati in grado di pagare prezzi irrealistici, specialmente per una famiglia (migliaia di dollari solo sui biglietti).

La FIFA ha risposto lanciando una serie di prezzi più accessibili per i biglietti, del valore di 60 $ (51 €, 45 £), che saranno disponibili per tutte le 104 partite della Coppa del Mondo in USA, Canada e Messico la prossima estate.

Questi posti saranno riservati ai tifosi locali dei paesi le cui squadre si sono qualificate, ma sono disponibili per tutte le partite. Per acquistare questi biglietti, i tifosi dovranno passare attraverso la rispettiva associazione calcistica. Questi biglietti rappresentano solo il 10% delle assegnazioni riservate a ogni associazione calcistica la cui squadra è qualificata per la competizione, e la vendita sarà prioritaria per i "tifosi fedeli" strettamente legati alle loro nazionali.

Tuttavia, la Football Supporters' Association (FSA), una delle associazioni che ha denunciato i prezzi dei biglietti, ha dichiarato che questo annuncio è un "gesto vuoto" e una distrazione "per distogliere l'attenzione continuando a truffare i tifosi."