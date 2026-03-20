La FIFA multa Israele per razzismo, ma si rifiuta di agire contro le squadre israeliane in Cisgiordania

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La FIFA ha sanzionato la Federazione Calcistica Israeliana (IFA) per "violazioni sistemiche delle sue leggi anti-discriminazione e sul gioco equo", in particolare gli Articoli 13 (comportamenti offensivi e violazioni dei principi del fair play) e 15 (discriminazione e abusi razzisti) del codice disciplinare FIFA, dopo un reclamo presentato dalla Federazione Calcistica Palestinese (PFA) nel maggio 2024.

Di conseguenza, l'IFA è stata multata di 150.000 franchi svizzeri (€164.272, £141.700) poiché il Comitato Disciplinare della FIFA ha rilevato che l'IFA non aveva preso misure adeguate contro i persistenti comportamenti razzisti dei tifosi di alcuni club (in particolare il Beitar Gerusalemme), e "non aveva risposto in modo sufficiente alle dichiarazioni pubbliche incendiarie e politicizzate di dirigenti calcistici e club sotto la sua giurisdizione". come riportato da Reuters.

L'IFA è inoltre obbligata a esporre un grande e visibile striscione con le parole 'Il calcio unisce il mondo - No alla discriminazione' e il logo della Federazione Israeliana di Calcio durante le prossime tre partite casalinghe.

La FIFA si lava le mani per le squadre che giocano nella Cisgiordania occupata

Tuttavia, la FIFA ha rifiutato di intervenire su un'altra questione regolarmente sollevata dalla PFA: che l'IFA consente l'inclusione di squadre di calcio nella sua lega nazionale israeliana situate in Cisgiordania, parte dello Stato di Palestina, con una popolazione di 3 milioni di palestinesi e 670.000 coloni israeliani.

"La FIFA non dovrebbe intraprendere alcuna provvedizione, dato che, nel contesto dell'interpretazione delle disposizioni pertinenti degli Statuti FIFA, lo status giuridico finale della Cisgiordania rimane una questione irrisolta e altamente complessa secondo il diritto internazionale pubblico", ha dichiarato la FIFA in un comunicato.