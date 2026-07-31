La FIFA porterà avanti i piani nonostante i feedback, affermando "nessuno vende calcio"

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La FIFA ha confermato che continuerà a portare avanti i suoi piani di creazione di una sussidiaria commerciale per vendere quote di minoranza nei Mondiali e in altre competizioni, nonostante il rifiuto da parte della CONCACAF e la minaccia di un boicottaggio della UEFA, che renderebbe completamente inutile qualsiasi attività che Infantino intendesse realizzare. Una "Chiarificazione sulla proposta FIFA Forward Enterprise (FFE)" pubblicata venerdì conferma che la FIFA riafferma "il proprio impegno per una consultazione aperta e democratica", affermando che ci sono state notizie errate nei media e che non prenderebbe mai in considerazione l'idea di "vendere calcio".

"La FFE è stata proposta esclusivamente per garantire che tutte le Associazioni Membri FIFA (AM) abbiano l'opportunità di assumere una reale responsabilità delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi, e che ciò non avviene a scapito né dello spirito né della governance della FIFA o del calcio stesso".

Spiegano che la società commerciale FFE (a differenza della FIFA, che è un'organizzazione senza scopo di lucro) controllerebbe solo le attività commerciali e operative di consegna degli eventi, e il valore che l'azienda otterrebbe dagli investitori privati verrebbe condiviso tra tutti i membri, inclusi ciascun membro che riceverà 20 milioni di dollari di finanziamento FIFA Forward Development tra il 2027 e il 2030. derivanti dai ricavi aggiuntivi "generati dalla FFE attraverso una gestione più efficace delle operazioni commerciali della FIFA".

Affermano inoltre che la FIFA non cederà alcun controllo agli investitori e che la struttura di governance della FIFA non cambierebbe in alcun modo. Infine, si lamentano, dopo le dichiarazioni di UEFA e CONCACAF, che "nessuna singola entità può affermare di rappresentare tutte le 211 MA nel mondo. Ogni MA dovrebbe poter esaminare la proposta e avere voce in capitolo nel definire il proprio futuro".