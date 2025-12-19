La FIFA prende una decisione senza precedenti di abbandonare la partita per il terzo posto della Coppa d'Arabia, con entrambe le squadre dichiarate vincitrici

HQ

La Coppa Araba FIFA 2025 si è conclusa con il Marocco che ha conquistato il titolo, battendo la Giordania 3-2, conquistando il secondo titolo dopo aver vinto nel 2012 e ponendoli favoriti per la Coppa d'Africa, che inizierà la prossima settimana. Tuttavia, la partita per il terzo posto, tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, fu sospesa dopo un primo tempo senza gol a causa di forti piogge e temporali allo Stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan.

Si prevedeva che la partita si sarebbe giocata in un secondo momento, ma giovedì sera la FIFA ha preso una decisione drastica e senza precedenti: la partita sarà stata annullata e il risultato dichiarato 0-0. Entrambe le squadre riceveranno il terzo posto e il premio totale assegnato al terzo e quarto posto sarà sommato e suddiviso equamente tra le due squadre partecipanti.

La cancellazione della partita è stata spiegata perché "sebbene lo stadio fosse rimasto pienamente operativo e il campo fosse in buone condizioni, questa decisione è stata presa dall'arbitro della partita nell'interesse della sicurezza dei giocatori, dei tifosi e di tutto il personale dello stadio."

Questa è una decisione molto insolita, ma che avvantaggia entrambe le squadre. Tuttavia, sarebbe inconcepibile che questa decisione venga presa con una finale, il che evidenzia la mancanza di interesse che queste partite per il terzo posto suscitano, con molti tifosi che chiedono la cancellazione di questo tipo di partite. Cosa ne pensi della decisione della FIFA?