La FIFA prevede che aumenterà i fondi in denaro per i premi per la Coppa del Mondo in una riunione di questa settimana

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La 76ª edizione del congresso annuale FIFA si terrà giovedì prossimo, 30 aprile, con i rappresentanti di tutti i 211 membri, di cui 48 che giocheranno la Coppa del Mondo tra un mese e mezzo, nella competizione di Coppa del Mondo più grande e logisticamente impegnativa di sempre. Con la Coppa del Mondo che si svolge in tre paesi diversi, i costi di viaggio e altri costi operativi sono aumentati per i paesi partecipanti, e diversi hanno chiesto premi in denaro più consistenti per coprire tutte le spese.

Tra i numerosi argomenti discussi, si prevede che la FIFA aumenterà il fondo premi per la Coppa del Mondo 2026, passando da una somma già record di 727 milioni di dollari da distribuire tra le 48 nazioni partecipanti tramite pagamenti basati sulle prestazioni, ma anche per tutti i 211 membri FIFA come finanziamento per lo sviluppo.

Secondo Reuters, ogni squadra avrebbe ricevuto almeno 10,5 milioni di dollari e la squadra vincente avrebbe vinto 50 milioni di dollari. Ogni nazione partecipante avrebbe ricevuto 1,5 milioni di dollari in anticipo per coprire i costi di preparazione, ma queste somme potrebbero aumentare ulteriormente dopo l'incontro di questa settimana, con la FIFA prevista per superare i 11.000 milioni di dollari di entrate per i quadrienni del 2023 e 2026, con i ricavi della Coppa del Mondo per Club dello scorso anno che aiuteranno a preparare la grande somma per l'incredibile Coppa del Mondo a 48 squadre di quest'anno.