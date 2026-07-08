La FIFA rifiuta la petizione della Francia per revocare il cartellino giallo di Michael Olise, rischia la sospensione per la semifinale

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Il caso Folarin Balogun ha creato un precedente: dopo che la FIFA ha revocato la squalifica dell'attaccante statunitense prima della partita ai Mondiali contro il Belgio, senza alcuna giustificazione chiara, che ha scatenato un clamore nel mondo del calcio, altre squadre hanno cercato di fare lo stesso, per vedere se anche la FIFA avrebbe chiuso un occhio.

Uno di questi è la Francia, che ha uno dei giocatori più brillanti del torneo, Michael Olise, ammonito: se vedesse un cartellino giallo durante la partita contro il Marocco domani giovedì, perderà la partita successiva in semifinale, contro Spagna o Belgio.

L'allenatore francese Didier Deschamps ha confermato che la squadra ha tentato di fare appello contro l'ammonizione, che Olise aveva ricevuto durante la partita precedente contro il Paraguay: "Non c'è alcun cambiamento riguardo alla caution di Olise. Abbiamo ricevuto comunicazione dalla FIFA che la caution nei suoi confronti è valida".

Olise non è stato l'unico giocatore a ricevere un cartellino giallo: anche Manu Koné e Bradley Barcola hanno ricevuto cartellini gialli durante la partita contro il Paraguay, il che significa che se qualcuno di loro riceve un cartellino giallo, perderà la possibile semifinale.

La Francia gioca contro il Marocco giovedì 9 luglio alle 22:00 CEST.