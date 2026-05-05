La FIFA sospende l'ex Segretario Generale della Federazione Calcistica della Guyana per molestie sessuali

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La FIFA ha annunciato un divieto di cinque anni e una multa di 20.000 franchi svizzeri (21.800 euro) contro Ian Alves, ex Segretario Generale della Federazione Calcistica della Guyana (GFF), dopo essere stato giudicato colpevole di molestie sessuali nei confronti di membri dello staff femminili della GFF, abuso della sua posizione di potere.

Dopo aver esaminato le prove e le dichiarazioni delle vittime, la camera giudicante della FIFA del Comitato Etico indipendente si è risolta comodamente che Alves avesse violato l'articolo 24 (Protezione dell'integrità fisica e mentale), l'articolo 26 (Abuso di posizione) e, per corollario, l'articolo 14 (Doveri generali) del Codice Etico FIFA. Ian Alves si era dimesso dal suo incarico nel 2024.

La FIFA ha ricordato di avere una posizione rigida contro tutte le forme di abuso nel calcio e di disporre di un sistema di whistleblow confidenziale e sicuro basato sul web, così che le persone possano segnalare qualsiasi preoccupazione.