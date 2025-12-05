La FIFA studierà l'espansione dell'uso della VAR su calci d'angolo sbagliati e secondi cartellini gialli

HQ

Pierluigi Collina, capo degli arbitri della FIFA, ha parlato di possibili cambiamenti nelle regole arbitrarie, incluso un uso ampliato del VAR, prima della Coppa del Mondo 2026 della prossima estate. In una conferenza stampa a Washington D.C. prima del sorteggio della Coppa del Mondo venerdì, Collina ha detto che "sarebbe un peccato se il risultato di una competizione non fosse deciso da ciò che fanno i giocatori in campo, ma da un errore onesto commesso dal decisore".

Per ridurre ulteriormente il numero di errori, l'International Football Association Board (IFAB) discuterà una serie di regole nella sua assemblea annuale di lavoro di gennaio 2026, che saranno approvate a marzo in Galles. Una delle cose che vuole implementare è usare il VAR per i calci d'angolo, quando l'arbitro concede erroneamente un calcio d'angolo a una squadra che dovrebbe essere possesso palla per l'altra squadra.

"Il criterio principale è nessun ritardo. Con i calci d'angolo, c'è un ritardo fisiologico perché quando viene concesso un calcio d'angolo, normalmente si aspetta che i due difensori centrali si alzino. Di solito ci vogliono 10-15 secondi per preparare gli attaccanti". Collina spiega che, in quei secondi, c'è abbastanza tempo per dimostrare che la decisione di concedere il corner è sbagliata: "Per me è difficile capire se hanno la possibilità di vedere quello, perché dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia e sperare che non accada nulla sul calcio d'angolo che viene tirato."

Attualmente, il VAR viene utilizzato solo in certi momenti, come cartellini rossi (giusti o sbagliati), rigori o fuorigioco, ma le future normative permetteranno di usare il VAR non solo su calci d'angolo sbagliati, ma anche quando un secondo cartellino giallo viene assegnato erroneamente. Sei d'accordo con l'ampliamento dell'uso della VAR nel calcio?