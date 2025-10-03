La FIFA svela il pallone per la Coppa del Mondo 2026, chiamato Trionda
Il pallone per la Coppa del Mondo 2026 rende omaggio ai tre paesi ospitanti.
La FIFA ha svelato oggi il pallone della Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Di conseguenza, la partita sarà caratterizzata da tre colori per onorare i tre paesi ospitanti, con un nome in spagnolo. Più o meno.
La FIFA l'ha chiamata Trionda, che può essere tradotta come "tre onde". I tre colori, rosso, blu e verde, mostrano anche alcuni motivi nazionali (la foglia d'acero canadese, un'aquila messicana e una stella per gli Stati Uniti), con l'aggiunta di alcuni abbellimenti dorati che rendono omaggio al trofeo della Coppa del Mondo FIFA.
L'aspetto più interessante del pallone, tuttavia, è all'interno: un chip sensore di movimento che invia dati precisi del movimento del pallone agli ufficiali del VAR, compresi i fuorigioco. La FIFA si vanta anche del fatto che la palla ha "cuciture intenzionalmente profonde, creando una superficie che produce una stabilità ottimale in volo garantendo una resistenza sufficiente e uniformemente distribuita mentre la palla viaggia nell'aria", e alcune icone in rilievo che aumentano la presa quando si colpisce in condizioni di bagnato o umido.
Giocatori come Leo Messi (anche se è titubante all'idea di arrivare alla prossima estate), Jude Bellingham e Lamine Yamal hanno già posato con la Trionda per Adidas. Ti piace il design del pallone della Coppa del Mondo 2026?