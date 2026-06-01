La FIFA vende i diritti di trasmissione della Coppa del Mondo all'India una settimana prima dell'inizio delle competizioni

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A meno di una settimana dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, la FIFA ha finalmente ottenuto i diritti di trasmissione in India, in un pacchetto che include la Coppa del Mondo 2030, la Coppa del Mondo femminile 2027 e altre competizioni fino al 2034 (ma escludendo la Coppa del Mondo maschile 2034). La FIFA raggiunse un accordo con Zee Entertainment Enterprises, o semplicemente 'Z'.

In totale, 39 eventi FIFA tra il 2026 e il 2034, inclusi i campionati U-17 e U-20 maschili e femminili, i Mondiali di Futsal e la Coppa Intercontinentale FIFA, saranno trasmessi sui canali TV lineari di Z (United8 Sports) e sulla sua piattaforma digitale Zee 5. "Il mercato indiano è di importanza strategica per la FIFA poiché mostra un enorme potenziale guidato da un pubblico giovane e appassionato", ha dichiarato Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, in un comunicato.

È stato rivelato settimane fa che la FIFA non era riuscita a ottenere i diritti di trasmissione della Coppa del Mondo 2026 in Cina e India, nonostante le loro grandi basi di tifosi calcistiche, a causa di una combinazione di fattori (la mancanza delle squadre e l'orario delle partite giocate in Nord America in Asia). Alla fine, la FIFA ha venduto i diritti di trasmissione al China Media Group, casa madre dell'emittente nazionale cinese, per una cifra riportata di soli 60 milioni di dollari, mentre la FIFA inizialmente ne aveva richiesto 300 milioni.

L'India è stata uno dei mercati più grandi per la Coppa del Mondo 2022, con 83,3 milioni di spettatori in TV, davanti a Germania, Francia o Regno Unito (una classifica in testa alla Cina con 509,8 milioni di spettatori, il doppio del Medio Oriente (288,2 milioni) e più di Brasile, Indonesia, Stati Uniti e Giappone messi insieme, secondo Al Jazeera.