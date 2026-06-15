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Il presidente della FIFA Gianni Infantino spera seriamente che la partita d'apertura di una nuova competizione calcistica under-15 sia Israele contro Palestina. La competizione è stata annunciata lo scorso dicembre e dovrebbe svolgersi a settembre 2026 negli Stati Uniti, anche se non ha ancora date precise, luogo (si vocifera Miami) o nemmeno un nome, oltre a essere descritta come "tornei in stile festival".

Questi "festival calcistici" per ragazzi sotto i 15 anni (una seconda edizione nel 2027 vedrà ragazze sotto i 15 anni) sarebbero, a differenza della maggior parte delle altre competizioni FIFA, aperti a tutti i membri FIFA 211, inclusa la Russia, che è stata vietata dall'inizio della guerra in Ucraina a gennaio 2022. Sarebbero partite più brevi, giocate su campi più piccoli, con sette-nove giocatori per squadra.

Secondo fonti di The Ahtletic, la FIFA desidera che la partita d'apertura della competizione prevista per questa estate sia Israele contro Palestne, come segno di unione tra i due paesi.

Durante il congresso annuale della FIFA il 30 aprile, Infantino ha tentato, senza successo, di convincere i presidenti della Federazione calcistica palestinese, Jibril Rajoub, e della Federazione calcistica israeliana, Basim Sheikh Suliman, a stringersi la mano sul palco, ma entrambi si sono trovati a pochi passi di distanza. Nonostante i tentativi di Infantino di costruire ponti tra i due paesi, la sua vicinanza con Donald Trump, che ha finanziato e contribuito al crudele genocidio di Israele contro la Palestina, non inganna nessuno.