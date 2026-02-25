La FIFAe rivela gli 84 paesi che parteciperanno alla Rocket League Nations League
Saranno presenti paesi da tutto il mondo che cercheranno di guadagnarsi un posto alle finali FIFAe.
Più avanti quest'anno, molti paesi di tutto il mondo schiereranno squadre nella FIFAe Nations League, un torneo che si gioca su Rocket League. C'è ancora molto tempo prima di conoscere le squadre qualificate che parteciperanno alle FIFAe Finals 2026, ma per ora sono stati rivelati gli 84 paesi che hanno conquistato il biglietto per la Road to FIFAe Finals, con nazioni da tutto il mondo presenti.
Puoi vedere queste nazioni nel grafico qui sotto, con alcune delle principali nazioni come USA, Regno Unito, Brasile, Germania, Francia, Canada, Arabia Saudita, Turchia, Finlandia, Norvegia, Polonia, India, Paesi Bassi e anche alcune nazioni molto più piccole come Galles, Bosnia ed Erzegovina e Cipro.
Guardando questa lista, chi consideri favorito per arrivare fino al massimo nella FIFAe Nations League?