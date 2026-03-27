news
The Super Mario Galaxy Movie
La filiale giapponese di Baskin-Robbins vende The Super Mario Galaxy Movie gelato
Hanno una vasta gamma di articoli tra cui scegliere, tutti dall'aspetto davvero fantastico.
HQ
Se avete in programma un viaggio in Giappone nel prossimo futuro, pensiamo sicuramente che dovreste fare un salto da Baskin-Robbins e prendere un gelato. Siliconera riporta che, in collaborazione con The Super Mario Galaxy Movie , offre un'ampia selezione di gelati a tema Regno dei Funghi.
Il sito scrive che il punto forte della selezione è il "gusto Cotton Fruit Galaxy, che presenterà gelato al gusto zucchero filato con sorbetti al litchi salato e pera e decorato con caramelle a forma di Power Star", ma onestamente, la maggior parte sembra deliziosa. Puoi consultare il menù tu stesso a questo link, e troverai anche una selezione di ciò che è offerto nell'immagine qui sotto.