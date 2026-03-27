La filiale giapponese di Baskin-Robbins vende The Super Mario Galaxy Movie gelato

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Se avete in programma un viaggio in Giappone nel prossimo futuro, pensiamo sicuramente che dovreste fare un salto da Baskin-Robbins e prendere un gelato. Siliconera riporta che, in collaborazione con The Super Mario Galaxy Movie , offre un'ampia selezione di gelati a tema Regno dei Funghi.

Il sito scrive che il punto forte della selezione è il "gusto Cotton Fruit Galaxy, che presenterà gelato al gusto zucchero filato con sorbetti al litchi salato e pera e decorato con caramelle a forma di Power Star", ma onestamente, la maggior parte sembra deliziosa. Puoi consultare il menù tu stesso a questo link, e troverai anche una selezione di ciò che è offerto nell'immagine qui sotto.