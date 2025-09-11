La finale di Champions League 2027 si svolgerà allo stadio Atlético de Madrid

HQ

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Tirana (Albania) ed è stato confermato che l'Estadio Metropolitano, sede dell'Atlético de Madrid, ospiterà la finale di Champions League 2027. Sarà la seconda volta che questo stadio, costruito per la prima volta nel 2017, ospiterà la finale di Coppa dei Campioni, dopo la finale del 2019 tra Liverpool e Tottenham.

Ciò significa che la città di Madrid avrà disputato sei finali di Champions League, tra le due al Metropolitano e le quattro al Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 e 2010).

Lo stadio si trova nella periferia della città ed entro il 2027 si prevede che attorno ad esso verrà costruita una nuova "Sports Ciy", con diversi impianti sportivi tra cui quella che è stata descritta come la più grande piscina a onde del mondo.

La finale della Champions League 2026, il 30 maggio 2026, si terrà al Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.