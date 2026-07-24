La finale di Coppa del Mondo batte record di spettatori negli Stati Uniti, supera altre partite come le finali NBA

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Coppa del Mondo 2026 avrebbe dovuto contribuire a rendere il "calcio" più popolare negli Stati Uniti e in Canada. Il fallimento della nazionale USA, travolta 4-1 dal Belgio dopo la grande controversia su Infantino, Trump e Balogun, avrebbe potuto allontanare alcuni tifosi, ma nel complesso è chiaro che più persone che mai si sono sintonizzate per guardare le partite, specialmente la finale di domenica tra Spagna e Argentina.

Secondo i rapporti, questa è stata la Coppa del Mondo più seguita nella storia degli Stati Uniti, con quasi 63 persone che hanno assistito alla finale disputata a New York/New Jersey. È quasi tre volte superiore rispetto alla finale del 2022, che ha attirato 22,3 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Questi spettatori erano divisi nella trasmissione in inglese su Fox, con 38,9 milioni, e nella copertura spagnola su Telemundo e Peacock, con 23,9 milioni di spettatori.

In confronto, altre partite importanti nei tornei locali attirarono meno spettatori: la Gara 5 delle finali NBA, quando i New York Knicks posero fine a un digiuno di 53 anni senza titoli sconfiggendo i San Antonio Spurs, attirò quasi 25 milioni di spettatori, meno di alcune partite a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, come la partita degli ottavi di finale tra Inghilterra e Messico. Tuttavia, sono ancora lontani dai quasi 126 milioni di spettatori che hanno visto l'ultimo Super Bowl.