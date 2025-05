La finale di Europa League presenta due delle peggiori finaliste della sua storia

HQ

Le stagioni del Manchester United e del Tottenham Hotspur non sono state esattamente eccezionali. La loro posizione in Premier League dimostra che se la lotta per la retrocessione fosse stata più serrata, avrebbero potuto trovarsi in seri guai. Anche così, sono riusciti a raggiungere la finale della competizione di secondo livello europea, piazzandosi rispettivamente al 16° e 17° posto.

La finale, che si giocherà allo stadio San Mamés di Bilbao alle 20:00 BST / 21:00 CEST di mercoledì 21 maggio , deciderà quale squadra si qualificherà per la Champions League della prossima stagione. Il vincitore sarà la squadra con il punteggio più basso di sempre a qualificarsi per una competizione europea.

Con questo scenario senza precedenti, vale la pena notare chi sono stati i peggiori vincitori dell'Europa League nella storia. Solo due squadre hanno mai vinto un titolo europeo finendo sotto il 12° posto nel loro campionato nazionale. Il peggiore (abbastanza di recente) è stato il West Ham United, che ha vinto la Conference League finendo 14°. Il vincitore dell'Europa League con il punteggio più basso negli ultimi anni è stato il Siviglia nella stagione 2022-23, finendo 12°.

Sulla strada per la finale, il Manchester United ha eliminato facilmente la Real Sociedad e l'Athletic Club. Questo ha mostrato chiaramente quanto le differenze di budget possano contare in queste partite, con l'Athletic (una delle migliori squadre in Spagna) che ha perso complessivamente 7-1. Gli Spurs hanno avuto un percorso più facile, ma questo non significa che abbiano sofferto di meno.

Chi pensi che vincerà la finale e salverà la sua stagione?