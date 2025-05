La finale di FA Cup e la Premier League organizzano un programma non competitivo il prossimo fine settimana, con alcune modifiche dell'ultimo minuto

HQ

Le competizioni calcistiche stanno terminando in Inghilterra e questo fine settimana vedrà la finale di FA Cup svolgersi insieme alla penultima giornata di Premier League. Tuttavia, ci saranno alcune lievi modifiche alla data, quindi assicurati di guardare quando si svolgeranno le partite della finale di FA Cup e della Premier League.

Tradizionalmente, la finale della Football Association Cup, la competizione calcistica più antica del mondo, si svolgeva il primo sabato dopo la fine della Premier League a maggio. Tuttavia, questa regola di solito non veniva rispettata a causa di circostanze diverse (di solito in collisione in tempo con le finali di Champions League o i Campionati Europei).

Ciò ha portato a un cambiamento ufficiale annunciato l'anno scorso come parte di un accordo tra FA Cup e Premier League per migliorare il calendario e la base, e confermato per un minimo di sei anni: la finale di FA Cup si svolgerà ora il penultimo fine settimana della stagione di Premier League, in un sabato esclusivo senza partite di Premier League che si svolgeranno lo stesso giorno.

Pertanto, la finale di FA Cup tra Manchester City e Crystal Palace si svolgerà sabato alle 16:30 BST, allo stadio di Wembley. Nessun'altra Premier League giocata quel giorno significherà anche che non ci sarà competizione per la finale dell'Eurovision nel Regno Unito...

Penultima giornata di Premier League

La regola diceva anche che nessuna partita della Premier League si sarebbe svolta il venerdì sera prima della finale "per consentire di concentrarsi sulla preparazione dell'evento clou". Questa regola, però, quest'anno non è stata rispettata, e il prossimo venerdì 16 maggio si giocheranno due partite: Aston Villa-Tottenham (19:30 BST) e Chelsea-Manchester United (20:15 BST), per dare tempo alle competizioni europee: Tottenham e Manchester United giocheranno la finale di Europa League il 21 maggio, il Chelsea giocherà la finale di Conference League il 28 maggio.

Il resto delle partite si svolgerà domenica 18 maggio, ad eccezione di Brighton-Liverpool (lunedì 19 maggio, 20:00 BST), Crystal Palace contro Wolves (martedì 20 maggio, 20:00 BST) e Manchester City-Bournemouth (martedì 20 maggio, 20:00 BST).

L'ultima giornata di partite della Premier League sarà, come di consueto, una giornata unificata domenica 25 maggio, con ogni partita che inizierà alle 16:00 BST.