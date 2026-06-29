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La finalista del Roland Garros Maja Chwalinska eliminata da Wimbledon dopo essersi slogata la caviglia prima di un match point

Maja Chwalinska, che ha fatto la storia a Roland Garros un mese fa, ha avuto la peggior sfortuna a Wimbledon.

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Maja Chwalinska, tennista polacca e più recentemente finalista al Roland Garros, in una serie in cui è diventata la prima qualificata a raggiungere la finale al Roland Garros, perdendo infine contro Mirra Andreeva ma ricevendo elogi in tutto il mondo, ha subito una battuta d'arresto straziante nel suo debutto a Wimbledon, perdendo contro Mananchaya Sawangkaew 2-6, 7-5, 6-2 dopo una caduta e la rottura della caviglia... quando aveva un match point.

Chwalinska era classificata solo al 114º posto al mondo quando è stato effettuato il taglio del sorteggio (ora è numero 21 del mondo), quindi ha ricevuto un invito a essere wildcard per giocare il Grand Slam sull'erba. E tutto sembrava andare bene, con un 5-2 nel secondo set e un match point, quando è scivolata sull'erba. Dopo quella partita ha richiesto un timeout medico e, nonostante abbia avuto un altro match point dopo, 5-4, ha perso movimento perché si era slogata la caviglia.

Durante gli ultimi giochi del terzo set, Chwalinska non corse nemmeno per il match, ma riuscì comunque a concluderlo in lacrime. "Volevo continuare, ma non mi sentivo a mio agio a muovermi, quindi volevo incollarla. Ma, sai, perderei comunque questo punto, non importa se cado o no. Sicuramente non mi ha aiutato più avanti, ma è così com'è", ha detto il giocatore polacco.

Sawangkaew, 23 anni, classificato 164° al mondo, era stato fuori per sei mesi a causa di un infortunio alla schiena, diventando il primo thailandese a vincere una partita a Wimbledon dai tempi di Luksika Kumkhum che aveva raggiunto il secondo turno nel 2018.

La finalista del Roland Garros Maja Chwalinska eliminata da Wimbledon dopo essersi slogata la caviglia prima di un match point

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