La finalista del Roland Garros Maja Chwalinska eliminata da Wimbledon dopo essersi slogata la caviglia prima di un match point

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Maja Chwalinska, tennista polacca e più recentemente finalista al Roland Garros, in una serie in cui è diventata la prima qualificata a raggiungere la finale al Roland Garros, perdendo infine contro Mirra Andreeva ma ricevendo elogi in tutto il mondo, ha subito una battuta d'arresto straziante nel suo debutto a Wimbledon, perdendo contro Mananchaya Sawangkaew 2-6, 7-5, 6-2 dopo una caduta e la rottura della caviglia... quando aveva un match point.

Chwalinska era classificata solo al 114º posto al mondo quando è stato effettuato il taglio del sorteggio (ora è numero 21 del mondo), quindi ha ricevuto un invito a essere wildcard per giocare il Grand Slam sull'erba. E tutto sembrava andare bene, con un 5-2 nel secondo set e un match point, quando è scivolata sull'erba. Dopo quella partita ha richiesto un timeout medico e, nonostante abbia avuto un altro match point dopo, 5-4, ha perso movimento perché si era slogata la caviglia.

Durante gli ultimi giochi del terzo set, Chwalinska non corse nemmeno per il match, ma riuscì comunque a concluderlo in lacrime. "Volevo continuare, ma non mi sentivo a mio agio a muovermi, quindi volevo incollarla. Ma, sai, perderei comunque questo punto, non importa se cado o no. Sicuramente non mi ha aiutato più avanti, ma è così com'è", ha detto il giocatore polacco.

Sawangkaew, 23 anni, classificato 164° al mondo, era stato fuori per sei mesi a causa di un infortunio alla schiena, diventando il primo thailandese a vincere una partita a Wimbledon dai tempi di Luksika Kumkhum che aveva raggiunto il secondo turno nel 2018.