La fine degli adblocker è arrivata a causa di Google Chrome

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L'aggiornamento di Google Chrome a Manifest V3 per le estensioni sta per porre fine a molti strumenti di blocco pubblicità, come riportato da 9 to 5 Google.

Google sta ponendo fine a Manifest V2 e con esso anche i bloccapubblici popolari come uBlock Origin stanno per finire. Questo avrà un impatto anche su altri browser basati su Chromium, ma altri browser potrebbero continuare a supportarli, se lo desiderano. Ma Microsoft Edge e Opera probabilmente seguiranno l'esempio di Chrome.

Chrome 150 è previsto per il 30 giugno 2026 e "rimuove la principale soluzione tecnica che gli utenti avanzati avevano mantenuto nel loro toolkit (ExtensionManifestV2Disabled). Un metodo DevTools limitato persiste, ma richiede di patchare manualmente gli elementi della pagina in ogni sessione e non è pratico per l'uso quotidiano".

E poi, Chrome 151 è previsto per luglio 2026, e "rimuoverà le restanti flag (ExtensionManifestV2Unsupported, ExtensionManifestV2Availability e AllowLegacyMV2Extensions)".