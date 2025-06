La fine del percorso: il supporto Beat Saber è stato interrotto su PlayStation

HQ

Indipendentemente dal fatto che tu sia un frequentatore di videogiochi di realtà virtuale o semplicemente qualcuno che flirta con la tecnologia, probabilmente conosci o conosci Beat Saber. È diventato essenzialmente il gioco VR tentpole nel corso degli anni, in modo simile a Mario Kart è il titolo Nintendo tentpole in questi giorni. È per questo motivo che potrebbe sorprenderti sapere che il supporto Beat Saber sta volgendo al termine, anche se solo su PlayStation.

Sì, è stato affermato che le iterazioni PS4 e PS5 del gioco non riceveranno più alcun supporto aggiuntivo né nuovi contenuti, ponendo fine a quelli che sono diventati sette anni di supporto. Il motivo sembra semplicemente ruotare attorno alla preparazione per ciò che verrà dopo per la serie Beat Saber, come ci viene detto in una pagina di FAQ quanto segue:

"Mentre guardiamo al futuro e pianifichiamo il prossimo grande salto per Beat Saber, abbiamo preso la decisione di non rilasciare più aggiornamenti per PS4 e PS5 a partire da giugno 2025. La nostra passione per la realtà virtuale rimane incrollabile. Siamo entusiasti delle possibilità che ci attendono e di ciò che possiamo offrire ai fanBeat Saber che hanno intrapreso questo viaggio con noi negli ultimi 7 anni".

Il gioco sarà ancora giocabile e acquistabile per gli utenti di PlayStation VR, ma non riceverà nuovi contenuti o supporto in futuro. Inoltre, a partire dal 21 gennaio 2026, il multiplayer per le versioni PS sarà disabilitato, anche se il cross-buy non verrà rimosso per il prossimo futuro.

Si noti inoltre che "non ci sono modifiche al supporto di Steam; le uscite musicali continueranno a essere condivise su Steam" e che Lady Gaga del 5 giugno Abracadabra è l'ultimo nuovo contenuto che viene aggiunto alle versioni PS.

Sei sorpreso da questo sviluppo?