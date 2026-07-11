La fine di Destiny 2 mette in evidenza un problema che tutti i giochi live-service dovranno affrontare

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È estate, e come al solito non c'è nulla da giocare. Invece di avventurarmi fuori nei cancelli dell'inferno, leggere un libro o finalmente sistemare il garage, sono stato convinto a tornare in Destiny 2 per la prima volta dal Covid. E nel giro di pochi minuti ho capito perché il gioco non veniva più supportato e Bungie veniva svuotata come un merluzzo tirato fuori dalla Manica.

C'era una volta che ero piuttosto bravo a Destiny. All'epoca ero troppo povero per comprare una Xbox One, così ci ho giocato su 360. Ero lì quando è arrivato il Traveller, e ammetto che non aveva un aspetto molto bello sulla 360. Ero lì quando Peter Dinklage era il Fantasma e c'ero quando fu spodestato senza tanti complimenti e sostituito da Nolan North. E per essere onesti con Pete, pensavo che se la cavasse bene. Sembrava monotono e disinteressato? Forse, ma sta interpretando un dannato robot.

Forse è lì che le cose hanno iniziato ad andare male per Destiny. Quella prima macchia in un lancio altrimenti ottimo per la grande novità di Bungie dopo aver perso Halo nel divorzio da Microsoft. Mentre il Master Chief era cresciuto in una casa infelice, Bungie sembrava prosperare con il suo neonato.

Poi è arrivato Destiny 2. L'ho giocato un po' ma l'ho abbandonato abbastanza in fretta quando è diventato chiaro che era più o meno la stessa cosa. Solo che questa volta con una netta assenza di Paul McCartney, che posso solo supporre abbia contribuito enormemente alla sua rovina.

Capisco che molte cose sono cambiate da allora, in meglio o in male. Allora, cosa è successo quando finalmente l'ho avviato?

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Sovraccarico istantaneo di informazioni. Uno schermo di menu pieno di pianeti e icone, senza indicazioni o suggerimenti su dove andare, toccava solo a me scegliere una direzione e andare avanti. La mia vaga familiarità con il primo gioco mi ha aiutato qui, poiché riconoscevo i pianeti e il punto centrale della Torre, il nexo del gioco. Quindi, ovviamente, sono andato lì. E sono stato colpito da circa un milione di punti HUD e ancora una volta nessuna chiara indicazione su cosa fare come priorità. Solo un sacco di post da raccogliere e molti venditori e missioni che mi ricordavano che ero troppo debole per fare o comprare qualunque cosa offrissero. Grazie.

Nuovo giocatore? Prova questo

Quindi, se stai pensando di entrare (o tornarci) a Destiny, ecco un rapido corso accelerato che probabilmente Bungie avrebbe dovuto darti.

Prima di tutto, apri il menu Start per controllare il tuo personaggio. Per poter fare qualsiasi cosa in questo gioco serve un livello di luce di 300, quindi organizza di conseguenza il kit che hai.

Poi, se vuoi passare direttamente a sparare alle cose, vai nel menu con tutti i pianeti e scegli Vanguard Ops (è l'icona blu dei cinque in basso). Scegli uno qualsiasi dei quickplay. Fai attenzione a tutto il resto, però. Destiny mostra gentilmente molte missioni che non puoi fare, lasciandoti passare dalla porta principale solo per poi dirti che non sei abbastanza forte per farlo.

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Oppure vai alla Torre, perché ci sarà molto da fare lì. Non farti sopraffare da tutti i venditori e le icone, metà di ciò che offrono non potrai comunque accedere al momento, perché ti mancherà una delle trentasette valute di gioco usate per comprare e aggiornare. Glimmer, shards, Twinkle e Sparkle (due di quelli che ho inventato io) sono tutte cose che dovrai rafforzare per affrontare i contenuti più difficili più avanti. E anche in quel caso potresti non riuscirci perché non sei Sagittario o qualcosa del genere.

Quello che vorrai fare invece è dirigerti al Monumento del Trionfo per iniziare i tuoi triumps. Da lì dovrai fare un po' di lavoro in giro, andare anche a vedere Ikora. Otterrai monete che potrai usare per ottenere armature e armi abbastanza decenti da portarti fino a 300. In alternativa, parlare con Ikora ti darà informazioni sulla tua sottoclasse, e lei ti darà subito un kit per permetterti di accedere alle missioni base.

Da lì, sei libero di affrontare qualsiasi cosa. E per qualsiasi cosa intendo solo il quickplay e le missioni base, dato che tutto il resto è bloccato dietro le espansioni a pagamento, tranne qualche missione disponibile nella Timeline.

La Timeline è pensata per metterti al passo con ciò che sta succedendo nel mondo. Non ne sono più saggio avendo letto e fatto le poche missioni che offriva. In alternativa, chiedi a quell'amico che ha mille ore di lavoro. Lasciali spargere il lore per un'ora e alla fine ti guideranno attraverso la pratica.

È una caratteristica, non un bug

Il problema di Destiny 2 è che si è progressivamente gestito male e ha gestito male i suoi nuovi contenuti, diventando qualcosa che solo i veterani riconosceranno. Ed è giusto, dato che sono rimasti, dovrebbero essere trattati bene.

Aggiungendo costantemente queste nuove espansioni, le dimensioni sono aumentate, e di conseguenza Bungie ha deciso che invece di rendere alcune parti del gioco opzionali, hanno semplicemente archiviato i vecchi contenuti affinché nessuno potesse più giocarci. Anche quelli che l'hanno pagata.

Immagina di giocare a Halo 3 e tornarci anni dopo solo per scoprire che hanno tagliato le prime quattro missioni perché sono state aggiunte molte cose nuove. Ci sarebbe indignazione, ma siccome si tratta di "servizio in diretta", è una caratteristica. Il risultato è un'esperienza senza un onboarding chiaro o una campagna narrativa leggibile per i principianti per imparare le basi, il che ha anche alienato i giocatori principali togliendogli essenzialmente ciò che possedevano.

Ma questo è un problema che ogni gioco live-service di successo incontrerà prima o poi. Qualsiasi gioco che sopravvive dieci o vent'anni accumula non solo contenuti, ma anche sistemi, valute, meccaniche e trame che i nuovi arrivati dovrebbero in qualche modo comprendere. Destiny non sarà l'ultimo gioco a faticare sotto il peso dei suoi dati. Cosa succede quando World of Warcraft raggiunge quarant'anni di espansioni? Rainbow Six: Siege si è già ricostruito una volta.

I giochi live-service sono progettati per continuare a espandersi. Ogni stagione aggiunge una nuova destinazione, un'altra attività, un altro venditore, un'altra valuta, un altro sistema. Nessuna di queste aggiunte è particolarmente difficile da capire da sola, ma dopo dieci anni si accumulano finché i nuovi giocatori non si scoraggiano per la montagna che devono scalare.

A un certo punto, ogni gioco live-service di lunga durata deve scegliere tra preservare tutto o coltivare la base di giocatori rimanente. Il destino scelse la seconda opzione e comunque riuscì a far arrabbiare tutti. Hanno passato anni a tenere i loro giocatori coinvolti e si sono resi impenetrabili per chiunque altro.

C'era un modo migliore per farlo? Non sono uno sviluppatore, ma ho visto Call of Duty gestire file giganteschi con installazioni parziali, forse Destiny non può perché... Motivi? Sono sicuro che un giorno i revisionisti considereranno Destiny 2 come sottovalutato e frainteso, ma il senno di poi è una cosa meravigliosa, vero? Ma non tiene accese le luci da Bungie.

La cosa più triste è che sotto tutto il caos, il gergo e il bagliore, il tiro è ancora così fluido e robusto che mi sono divertito un sacco. Il level design è ancora un po' ripetitivo, ma è stato fantastico giocare. Ci è voluto troppo tempo e ha richiesto troppa amministrazione per entrare nella sparatoria. È un gioco che dovrebbe servire da avvertimento a tutti gli altri giochi live-service là fuori.

Forse dovrei provare la maratona, ma ho sentito che anche quella non sta andando bene. Forse darò anche a quell'anno cinque anni.