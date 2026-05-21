La fine di un'epoca? Antena 3 perde i diritti di 'El Rosco' a Pasapalabra, un enorme shock per i diritti televisivi

HQ

Pasapalabra, uno dei game show televisivi più famosi in Spagna dalla sua prima trasmissione nel 2000, perderà il suo gioco più famoso e amato, il 'Rosco', per ordine della Corte Suprema, perché il produttore, Atresmedia, anche se ha i diritti per il formato, non li possiede per quel gioco specifico. In breve, Pasapalabra è un adattamento del breve show britannico The Alphabet Game (1996-97), i cui diritti sono di proprietà di ITV Studios, ma il quiz è diventato famoso dopo la sua trasposizione italiana Passaparola, che incorporava il famoso gioco 'Rosco', conosciuto lì come 'Ruota delle lettere'.

Tuttavia, 'el Rosco', che è di gran lunga la parte più famosa e divertente dello show, non proviene da quello show britannico ed è di proprietà di un'altra compagnia, il produttore olandese MC&F. Quel gioco, in cui due concorrenti devono rispondere correttamente a una rapida successione di domande, una per ogni lettera dell'alfabeto spagnolo, è stato creato da due italiani, Reto Luigi Pianta e René Mauricio Loeb per un altro quiz televisivo chiamato End Game 21x100, che negli anni '90 fu poi fuso con la versione italiana dello show (Passaparola), che poi cedette i diritti del gioco alla società olandese.

Tuttavia, la versione spagnola, che è presente su due canali diversi dal 2000 (Antena 3 e Telecinco), si basava sulla versione britannica di ITV, che non ha mai avuto il gioco 'Rosco', protetto da una propria proprietà intellettuale.

La decisione del tribunale costringe Antena 3 a apportare modifiche dell'ultimo minuto per lo show previsto per questa sera alle 20:00 CEST. Secondo El País, lo show rimarrà in onda, ma senza il gioco delle stelle, perderà gran parte del suo interesse finché non troveranno un sostituto... e sperare che il pubblico lo accetti.

Il canale televisivo è inoltre costretto a rimuovere dal mercato e distruggere tutte le registrazioni dello show con il gioco Rosco, oltre a "rimuovere dalla distribuzione commerciale, disabilitare e, se necessario, distruggere tutti gli elementi materiali, attrezzature o strumenti destinati principalmente alla riproduzione, creazione o produzione di qualsiasi programma televisivo o opera audiovisiva che includa El Rosco."

In altre parole, un duro colpo che potrebbe infliggere danni incalcolabili alla rete: è quasi ogni giorno lo show più visto in TV, con una media di 1,8 milioni di spettatori e una condivisione dello schermo del 20,5%. La vittoria giudiziaria in Spagna potrebbe aprire la porta a MC&F per perseguire reclami simili in altri paesi dell'America Latina dove lo show (e il gioco 'Rosco') vengono trasmessi senza diritti...