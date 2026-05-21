La fine di un'epoca? Antena 3 perde i diritti di 'El Rosco' a Pasapalabra, un enorme shock per i diritti televisivi
Il programmatore televisivo più visto in Spagna da quasi 30 anni perderà la sua caratteristica più famosa.
Pasapalabra, uno dei game show televisivi più famosi in Spagna dalla sua prima trasmissione nel 2000, perderà il suo gioco più famoso e amato, il 'Rosco', per ordine della Corte Suprema, perché il produttore, Atresmedia, anche se ha i diritti per il formato, non li possiede per quel gioco specifico. In breve, Pasapalabra è un adattamento del breve show britannico The Alphabet Game (1996-97), i cui diritti sono di proprietà di ITV Studios, ma il quiz è diventato famoso dopo la sua trasposizione italiana Passaparola, che incorporava il famoso gioco 'Rosco', conosciuto lì come 'Ruota delle lettere'.
Tuttavia, 'el Rosco', che è di gran lunga la parte più famosa e divertente dello show, non proviene da quello show britannico ed è di proprietà di un'altra compagnia, il produttore olandese MC&F. Quel gioco, in cui due concorrenti devono rispondere correttamente a una rapida successione di domande, una per ogni lettera dell'alfabeto spagnolo, è stato creato da due italiani, Reto Luigi Pianta e René Mauricio Loeb per un altro quiz televisivo chiamato End Game 21x100, che negli anni '90 fu poi fuso con la versione italiana dello show (Passaparola), che poi cedette i diritti del gioco alla società olandese.
Tuttavia, la versione spagnola, che è presente su due canali diversi dal 2000 (Antena 3 e Telecinco), si basava sulla versione britannica di ITV, che non ha mai avuto il gioco 'Rosco', protetto da una propria proprietà intellettuale.
La decisione del tribunale costringe Antena 3 a apportare modifiche dell'ultimo minuto per lo show previsto per questa sera alle 20:00 CEST. Secondo El País, lo show rimarrà in onda, ma senza il gioco delle stelle, perderà gran parte del suo interesse finché non troveranno un sostituto... e sperare che il pubblico lo accetti.
Il canale televisivo è inoltre costretto a rimuovere dal mercato e distruggere tutte le registrazioni dello show con il gioco Rosco, oltre a "rimuovere dalla distribuzione commerciale, disabilitare e, se necessario, distruggere tutti gli elementi materiali, attrezzature o strumenti destinati principalmente alla riproduzione, creazione o produzione di qualsiasi programma televisivo o opera audiovisiva che includa El Rosco."
In altre parole, un duro colpo che potrebbe infliggere danni incalcolabili alla rete: è quasi ogni giorno lo show più visto in TV, con una media di 1,8 milioni di spettatori e una condivisione dello schermo del 20,5%. La vittoria giudiziaria in Spagna potrebbe aprire la porta a MC&F per perseguire reclami simili in altri paesi dell'America Latina dove lo show (e il gioco 'Rosco') vengono trasmessi senza diritti...