La finestra di uscita si riduce ancoraExodus di più, dato che il direttore narrativo dice che uscirà "all'inizio del 2027"
Non aspettarti di aspettare che la prima metà del prossimo anno sia quasi finita per questo RPG di fantascienza ispirato a Mass Effect.
Exodus era previsto per quest'anno per l'uscita. Tuttavia, Archetype Entertainment aveva bisogno di un po' più di tempo per lavorare, e ha spostato la data di uscita all'inizio del 2027. Se pensavi che questo significasse in qualsiasi momento tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2027, forse dovresti ripensarci, come ci ha detto il direttore narrativoExodus Drew Karpyshin di aspettarci il gioco "molto all'inizio del 2027."
Parlando recentemente con Gamereactor a Celsius 232, stavamo chiedendo a Karpyshin delle meccaniche di dilatazione temporale del gioco e se potevamo avere un esempio di come funzionano. Karpyshin non poteva fornire più dettagli, ma ha detto che non avremmo aspettato molto per vedere come funziona la meccanica con i nostri occhi.
"La gente lo vedrà. Usciremo all'inizio del 2027," disse con un sorriso. Non è stata indicata alcuna data per l'uscita del gioco, ma da quanto Karpyshin sembrava impaziente, immaginiamo che il gioco potrebbe benissimo uscire prima della primavera. Di solito a febbraio iniziamo a vedere di nuovo uscite AAA dopo il periodo natalizio, ma chissà quanto presto parla Karpyshin? Gamescom è probabilmente la nostra prossima grande occasione per scoprirlo, quindi restate sintonizzati.
Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Drew Karpyshin qui sotto: