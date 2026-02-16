La Finlandia ha aperto la prima miniera di litio d'Europa

HQ

La Finlandia ha lanciato la prima catena europea integrata di produzione di litio. Come riportato dal canale Finish YLE, la società mineraria Keliber ha appena iniziato a estrarre minerale di litio presso la miniera a cielo aperto di Syväjärvi a Kaustinen, nella Finlandia occidentale. Il progetto segna l'inizio della lavorazione del litio di qualità per batterie nella regione di Kokkola e si prevede che crei circa 350 posti di lavoro.

L'investimento di 800 milioni di euro include la miniera Syväjärvi, un concentratore a Päiväneva e uno stabilimento chimico a Kokkola, dove verrà raffinato idrossido di litio per i produttori di batterie. Il proprietario di maggioranza di Keliber è Sibanye-Stillwater, con sede in Sudafrica, mentre il Finlandese Minerals Group, di proprietà statale finlandese, detiene una quota di minoranza.

Litio // Shutterstock

Le batterie agli ioni di litio sono ampiamente utilizzate nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo di energia, e il progetto offre all'Europa l'unica catena di produzione completamente nazionale di questo tipo. Attualmente, gran parte dell'approvvigionamento di litio del continente dipende dalle importazioni dalla Cina.

I dirigenti dell'azienda affermano che distanze di consegna più brevi offriranno un vantaggio competitivo, anche se i prezzi del litio rimangono al di sotto dei recenti massimi. Keliber stima che i suoi principali giacimenti potrebbero sostenere le operazioni minerarie per almeno 18 anni, con ulteriori esplorazioni in corso...

Perché il litio è così importante?

Il litio è un metallo leggero utilizzato principalmente nelle batterie ricaricabili agli ioni di litio che alimentano smartphone, laptop, veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico su larga scala. Grazie alla sua elevata densità energetica e alla capacità di immagazzinare l'elettricità in modo efficiente, è diventato una materia prima fondamentale nella transizione globale verso l'energia più pulita.