HQ

La Russia ridistribuirebbe le forze militari sul fianco orientale della NATO se si raggiungesse un accordo di pace in Ucraina, avverte il primo ministro finlandese, invitando l'Unione Europea ad aumentare il sostegno finanziario agli stati in prima linea.

Il primo ministro Petteri Orpo afferma che Mosca rimarrebbe una minaccia anche dopo la fine della guerra in Ucraina e che probabilmente sposterà truppe più vicino ai confini della Finlandia e degli stati baltici.

"Sappiamo che quando ci sarà pace in Ucraina, la Russia sarà comunque la minaccia. È ovvio che sposteranno le loro forze militari vicino al nostro confine e vicino al confine baltico."

Orpo ha esortato una maggiore solidarietà dell'UE con i paesi sul fianco orientale della NATO, che stanno aumentando drasticamente la spesa per la difesa e sono tra i maggiori sostenitori dell'Ucraina rispetto alla dimensione delle loro economie.

Ospiterà il primo vertice di otto paesi confinanti con Russia e Bielorussia, dove i leader discuteranno delle capacità militari congiunte come la difesa aerea, i droni e le forze terrestri, nonché il miglioramento del movimento di truppe e armi attraverso l'Europa

Russia pronta per un grande confronto entro tre-cinque anni

Diversi membri della NATO hanno avvertito che la Russia potrebbe essere pronta per un grande confronto con l'alleanza entro tre-cinque anni dal cessate il fuoco in Ucraina. Estonia, Lituania e Polonia sono sulla buona strada per spendere oltre il 5% del PIL in difesa il prossimo anno, superando gli obiettivi suggeriti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Orpo ha detto che l'Europa deve essere pronta a difendersi mentre gli Stati Uniti riducono il loro ruolo di sicurezza nel continente.

"Sappiamo che gli Stati Uniti ridurranno il loro sostegno e la loro partecipazione alla difesa europea perché hanno altre preoccupazioni di sicurezza", ha detto.

La Finlandia, che da tempo mantiene un alto livello di preparazione militare, è stata anch'essa colpita da difficoltà economiche, costringendo il governo a tagliare la spesa pubblica anche mentre i costi della difesa aumentano.

Orpo ha avvertito che un accordo di pace con l'Ucraina potrebbe spingere alcuni paesi europei a allontanarsi ancora più dalla linea del fronte a sottovalutare la minaccia in corso da parte della Russia, sottolineando che il sostegno militare e finanziario sostenuto sia all'Ucraina che ai membri orientali della NATO rimane essenziale.