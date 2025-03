La Finlandia chiede l'estensione del divieto di asilo al confine russo

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Il governo del paese si sta muovendo per estendere la sua legge di emergenza che consente il rifiuto dei richiedenti asilo al confine russo fino alla fine del 2026, citando i rischi per la sicurezza in corso.

I funzionari sostengono che la Russia ha facilitato la migrazione come strumento politico, anche se Mosca nega l'affermazione. La politica, emanata dopo un'ondata di arrivi nel 2023, è criticata per essersi scontrata con le leggi internazionali sui diritti umani.

Mentre il confine rimane in gran parte sigillato, persistono preoccupazioni per i potenziali attraversamenti futuri. Garantire l'approvazione parlamentare richiederà un ampio sostegno, in un contesto di controllo legale della natura temporanea della legge. Resta da vedere se i legislatori approveranno l'estensione.