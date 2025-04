La Finlandia combatte contro il disturbo dei satelliti con una nuova tecnologia

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Nelle tranquille foreste della Carelia settentrionale, i ricercatori finlandesi stanno creando una nuova linea di difesa digitale, ha detto martedì all'AFP il leader del progetto: un sistema progettato per rilevare e contrastare il disturbo del segnale satellitare.

Dal 2022 la Finlandia ha assistito a un drammatico aumento delle interruzioni dei sistemi GPS e Galileo, che hanno colpito tutto, dagli aerei alla silvicoltura. Si ritiene che l'origine di questi incidenti si trovi oltre il confine orientale, il che ha richiesto una risposta urgente.

Il progetto, finanziato dall'UE e guidato da esperti in rilevamento del territorio, si concentrerà su soluzioni algoritmiche in grado di avvisare gli utenti quando i segnali di posizionamento sono compromessi. Con migliaia di casi segnalati solo l'anno scorso, la sfida non è più ipotetica.