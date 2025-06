La Finlandia dà il benvenuto agli alleati della NATO per rafforzare le forze terrestri settentrionali Diversi membri della NATO si uniranno alle nuove forze di terra di stanza in Finlandia per rafforzare il confine con la Russia.

HQ Le ultime notizie sulla Finlandia . Il ministro della Difesa finlandese ha elogiato l'imminente dispiegamento di truppe provenienti da diversi paesi della NATO, tra cui Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Francia, per sostenere le forze di terra di nuova formazione nel nord della Finlandia.

"Sono molto lieto che ieri, in relazione alla riunione ministeriale, siamo stati in grado di annunciare che Svezia, Regno Unito, Francia, Norvegia, Danimarca e Islanda sono pronti ad aderire alla FLF Finlandia", ha detto su X, riferendosi a ciò che la NATO chiama Forward Land Forces. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza lungo l'ampio confine della Finlandia con la Russia. Le forze, guidate dalla Svezia e compresi altri alleati, dovrebbero stabilire una presenza significativa al di sopra del Circolo Polare Artico, con ulteriori unità di comando vicino al confine russo.