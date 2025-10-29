La Finlandia impedisce ai cittadini russi di acquistare un sito non sviluppato

HQ

Da quando la Russia ha iniziato la sua guerra contro l'Ucraina, il resto d'Europa è diventato sempre più cauto nel suo atteggiamento nei confronti della nazione. Ciò è particolarmente evidente in un paese come la Finlandia, che condivide un confine estremamente lungo con la Russia.

Ora, Hufvudstadsbladet riferisce che il Ministero della Difesa finlandese sta bloccando l'acquisto di un terreno di arcipelago non sviluppato nel paese, fuori dalla città di Turku. Il motivo è che due dei tre acquirenti erano cittadini russi. La legge che lo rende possibile è stata approvata di recente quest'estate e stabilisce che ai cittadini russi (in effetti, la legge si riferisce più specificamente ai cittadini e alle aziende di paesi che conducono guerre di aggressione e minacciano la Finlandia) è vietato l'acquisto di tali proprietà.

Il sito è considerato "vicino a importanti rotte di navigazione" e la decisione sottolinea anche "l'importanza complessiva del sito per le funzioni vitali della società". Questo è l'undicesimo acquisto ad essere bloccato per questi motivi.