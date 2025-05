La Finlandia limita l'uso degli smartphone nelle scuole Gli studenti avranno bisogno dell'autorizzazione dell'insegnante per accedere ai telefoni durante la lezione.

HQ Le ultime notizie sulla Finlandia . Il paese ha approvato una nuova legge che limita l'uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie, con le restrizioni che entreranno in vigore dopo la pausa estiva. Sebbene i telefoni non siano del tutto vietati, il loro uso durante le lezioni sarà generalmente vietato a meno che non sia esplicitamente autorizzato dagli insegnanti. Le eccezioni possono includere il supporto accademico o le esigenze di salute personale. La legge autorizza inoltre il personale scolastico a confiscare i dispositivi che interrompono gli ambienti di apprendimento. Per ora, resta da vedere come la politica influenzerà le dinamiche della classe e il coinvolgimento degli studenti. Puoi leggere di più qui. La ragazza va a casa dopo la scuola in bicicletta rosa in Finlandia // Shutterstock