La Finlandia ottiene un sistema anti-droni per 5 milioni di euro

HQ

La Guardia di Frontiera e una società finlandese, Sensofusion Oy, hanno concordato di consegnare un sistema di contro-droni alla Guardia di Frontiera. L'acquisizione migliorerà significativamente le prestazioni e la sicurezza del controllo di frontiera finlandese contro le minacce rappresentate dai veicoli aerei senza pilota. L'investimento è di circa 5 milioni di euro, mentre l'Unione Europea ne finanzia il 90%.

Il nuovo sistema anti-droni viene utilizzato per mantenere la sicurezza delle frontiere, proteggere gli obiettivi e le operazioni della Guardia di Frontiera, prevenire e indagare sui crimini, condurre soccorsi marittimi e salvaguardare l'integrità territoriale. Il sistema rileva, localizza, identifica e - se necessario - disturba droni che operano in modo illegale o ostile.

"L'acquisizione è importante, ma lo sviluppo continuerà per anni. Attualmente stiamo preparando ulteriori investimenti per diverse decine di milioni di euro in contromisure contro i droni. Siamo felici di sviluppare tecnologie e ecosistemi di sicurezza insieme all'industria. La sovranità tecnologica e la sicurezza dell'approvvigionamento sono importanti", afferma il Capo del Dipartimento Tecnico, il Maggiore Generale Jari Tolppanen.

Sensofusion Oy, che gestisce il sistema, è un pioniere di lunga data nel rilevare e combattere attività non autorizzate di droni. Il loro CEO Tuomas Rasila è soddisfatto dell'accordo.

"La storia della nostra collaborazione risale ai primi anni della storia di Sensofusion, e il ruolo della Guardia di Frontiera è stato quindi significativo nello sviluppo della nostra azienda."

L'accordo tra la Guardia di Frontiera e Sensofusion Oy è stato firmato il 24 marzo 2026.