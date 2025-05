La Finlandia reindirizza i fondi russi congelati per fornire munizioni all'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la Finlandia ha impegnato 90 milioni di euro in munizioni pesanti per l'Ucraina, finanziate attraverso i proventi dei beni russi congelati detenuti all'interno dell'Unione Europea, come annunciato il 19 maggio 2025.

Questa iniziativa prevede l'approvvigionamento di munizioni da produttori finlandesi, sostenendo così l'industria nazionale e aiutando gli sforzi di difesa dell'Ucraina. Una mossa che sottolinea il ruolo strategico della Finlandia nella sicurezza europea dopo la sua adesione alla NATO nel 2023.