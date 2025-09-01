Gamereactor

La Finlandia ritira la controversa svastica dalle bandiere dell'aeronautica militare

La mossa riflette la sensibilità alla percezione internazionale e all'integrazione della NATO.

Le ultime notizie sulla Finlandia. Decenni dopo la sua prima apparizione nell'esercito, l'aeronautica finlandese si sta preparando a eliminare gradualmente il simbolo della svastica da alcune bandiere delle unità rimaste, che dal XX secolo è stato in gran parte associato al nazismo.

"Avremmo potuto continuare con questa bandiera, ma a volte possono verificarsi situazioni imbarazzanti con i visitatori stranieri. Potrebbe essere saggio vivere con i tempi", ha detto il colonnello Tomi Böhm, il nuovo capo della forza di difesa aerea della Karelia Air Wing, citato dall'emittente pubblica YLE.

Mentre l'emblema precede la Germania nazista ed è stato a lungo difeso come storicamente distinto, la presenza del simbolo ha sollevato preoccupazioni tra i partner della NATO e i visitatori stranieri. La decisione è in linea con gli sforzi per modernizzare l'immaginario militare e riflettere l'identità.

I funzionari dicono che le nuove bandiere presenteranno un'aquila, che sostituirà il disegno della svastica secolare durante le prossime parate e cerimonie. Il cambiamento segna un passo verso un maggiore allineamento con gli alleati internazionali, pur mantenendo il rispetto per il patrimonio militare della Finlandia.

VANTAA, FINLANDIA - 10 GIUGNO 2015: Vista interna del Museo dell'Aviazione a Vantaa. La mostra presenta aerei militari storici utilizzati dall'aeronautica finlandese. Solo per uso editoriale // Shutterstock

