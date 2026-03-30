La Finlandia segnala violazioni territoriali da parte dei droni

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La Finlandia ha segnalato una sospetta violazione del proprio spazio aereo da parte di più droni nella sua regione sud-orientale, con almeno uno identificato come veicolo aereo senza pilota ucraino. Il primo ministro Petteri Orpo ha dichiarato che l'incidente era probabilmente collegato agli attacchi ucraini in corso contro obiettivi russi.

Secondo le autorità finlandesi (e tramite Reuters), sono stati rilevati diversi oggetti a bassa quota, il che ha portato al dispiegamento di caccia F/A-18 Hornet. Un drone è stato identificato come modello ucraino AN196, anche se i piloti si sono astenuti dal abbatterlo per evitare potenziali danni collaterali. Due droni si schiantarono infine nella Finlandia orientale, vicino alla città di Kouvola.

Orpo ha suggerito che i sistemi di guerra elettronica russi potrebbero interferire con la navigazione, causando la delineazione dei droni nello spazio aereo dei paesi vicini. Episodi simili sono stati recentemente segnalati in Estonia, Lettonia e Lituania.