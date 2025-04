La Finlandia si ritira dalla messa al bando delle mine antiuomo a causa delle preoccupazioni per la sicurezza

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Il Paese ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che vieta l'uso di mine antiuomo, tra le crescenti preoccupazioni per la sicurezza legate al suo lungo confine con la Russia.

Questa decisione fa seguito a discussioni simili nei vicini Stati baltici, che hanno anche iniziato a riconsiderare il loro impegno nei confronti del trattato. Con l'escalation delle tensioni con la Russia, la Finlandia ritiene che questo cambiamento sia necessario per rafforzare le sue capacità di difesa.

La mossa del paese riflette la crescente militarizzazione della regione, dove le mine antiuomo sono viste come uno strumento di difesa di fronte all'aggressione russa. Per ora, resta da vedere come gli altri membri della NATO risponderanno a questa situazione geopolitica in evoluzione.